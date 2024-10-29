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Erdoğan’ın T625 Gökbey Helikopteri Açıklaması

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BAŞKAN ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Merkez Yerleşke’de düzenlenen T625 Gökbey Helikopteri Teslimat Töreni’nde önemli mesajlar veriyor. Erdoğan, yerli ve milli projelerin önemine dikkat çekiyor ve Türkiye’nin savunma sanayisinde kendine yeterlilik sağlamayı hedeflediğini vurguluyor.

HEKİMBAYIR TAAHHÜTÜ

Konuşmasında Erdoğan, “Büyüyen ve gelişen ülkemizin her alanda kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesi gereklidir” diyor. Ayrıca, Türk mühendislerinin ve işçilerinin emeğiyle üretilen T625 Gökbey Helikopteri’nin, Türkiye’nin savunma gücünü artıracak bir adım olarak değerlendirdiğini belirtiyor.

GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli üretimin desteklenmesi ve Türkiye’nin hava araçları konusundaki bağımsızlığının kazandıracağı stratejik avantajlar üzerinde duruyor. “Bu tür projeler, yalnızca askeri değil, aynı zamanda sivil havacılıkta da önemli katkılar sağlayacak” ifadesini kullanıyor. T625 Gökbey Helikopteri’nin, Türk havacılık sanayisinin küresel alanda daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacağını düşünüyor.

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