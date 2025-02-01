Erdoğan: İzmir’in Karanlık Dönemi Sona Erecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “AK Parti İzmir 8. Olağan İl Kongresi”nde önemli açıklamalarda bulundu. Hedefinde ana muhalefet partisi CHP vardı. CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerini eleştiren Erdoğan, “Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor, umurlarında değil. Rüzgar kıpırdasa İzmir yaşanmaz hale geliyor, havaya bakıp ıslık çalıyorlar.” şeklinde konuştu. İzmir’in “tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşadığını” belirten Cumhurbaşkanı, “İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir.” ifadesini kullandı. Ayrıca, ekonomiye ilişkin de önemli mesajlar veren Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının bu yıl sonuna doğru daha iyi görüleceğini dile getirdi. İzmir-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın 2027 yılında tamamlanacağını da açıkladı.

YAĞMUR ÇİSELESE İZMİR’İ SU BASIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir’e sahip çıkmanın ancak “aşkla hizmetle” mümkün olabileceğini vurguladı. İzmir’in hemen her mahallesinin, denizinin kötü durumda olduğunu belirterek, “Tek işi vatandaşa hizmet etmek olanlar, maalesef vatandaşa hizmetten başka her işi yapıyor. Yağmur çiselese İzmir’i su basıyor, umurlarında değil.” dedi.

İZMİR HER ALANDA GERİLİYOR

Rüzgarın etkisiyle İzmir’in yaşanmaz hale geldiğini ifade eden Erdoğan, “Bir zamanlar medeniyet sembolü İzmir, tarihinin en karanlık, en bakımsız, en perişan devrini yaşıyor. İzmir her alanda geriliyor. Bu kötü gidişat İzmir’in kaderi değildir.” şeklinde konuştu.

MUHALEFETE TEPKİ

Erdoğan, hakaret suçundan yargılanan kişilerin protokolde yer aldığını belirterek, CHP Genel Başkanı’nın da İzmir’in temsilindeki sorunları kabul etmek zorunda kaldığını dile getirdi. Görevlerini yapmaktan aciz yönetimlerin başarısızlıklarını Atatürkçülük maskesiyle gizlemeye çalıştıklarını belirterek, muhalefetin Türk milletinin düşmanı olanlara destek sağlamakla suçladı.

TÜRKİYE OLARAK KENDİMİZİ HİÇBİR MESELENİN DIŞINDA TUTAMAYIZ

Erdoğan, Türkiye’nin uluslararası meselelerden uzak durmasının mümkün olmadığını, Rusya-Ukrayna savaşından Akdeniz’deki enerji çekişmelerine kadar her konunun Türkiye’nin gündeminde olduğunu vurguladı.

ARTIK ESKİ TÜRKİYE YOK

Cumhurbaşkanı, “Artık eski Türkiye yok. Küresel etki alanımızı geçmişle mukayese etmek ülkemize yapılacak en büyük haksızlık olur.” ifadesini kullandı.

EKONOMİDE HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Erdoğan, enflasyonla mücadelenin somut sonuçlarının yıl sonuna doğru daha net görüleceğini belirtirken, “Makroekonomik verilerimiz gayet olumlu seyrediyor. Ekonomik programımız hedeflerine ulaştıkça sabit ve dar gelirlilerden başlayarak herkesin refah seviyesini daha da yükseltecek adımları sıklaştıracağız.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ikinci durağı ise Manisa oldu.

YIKICI VE DIŞLAYICI OLMAYACAĞIZ, YAPICI OLACAĞIZ

Erdoğan, burada yaptığı konuşmasında, “23 Şubat’ta büyük kongremizi yapmak suretiyle kongre maratonumuzu tamamlayacağız. Yıkıcı ve dışlayıcı olmayacağız, yapıcı olacağız.” ifadelerine yer verdi.