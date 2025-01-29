Erdoğan: Katliamın İhmallerine Göz Yummayacağız

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN YANGIN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sırasında önemli açıklamalarda bulundu. Kartalkaya’daki yangın faciasıyla ilgili konuşan Erdoğan, “Meseleyi günlük siyasi tartışmalara dahil etmemeye özen gösterdik. Ana muhalefetin iftira boyutuna varan çığlıklarına ve çirkinliklerine kulaklarımızı tıkadık. Ancak biz sükut ettikçe ana muhalefet partisiyle kiralık kalemleri ve tetikçi ekran yüzleri seviyeyi her gün biraz daha aşağıya çekti. Ailelerimizin matemini umursamadan tam bir haftadır vicdansızlığın her çeşidini sergilediler” dedi.

DEVLETİN TÜM İMKANLARI SEFERBER EDİLDİ

“Yangın haberi ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik” diyen Erdoğan, “Aziz milletim, kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bizleri takip eden tüm vatandaşlarımıza buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sözlerimin hemen başında yangın faciasında hayatını kaybeden 78 kardeşimize rahmet diliyorum. Onlardan bize belki bir ömür boyu gönül kırgınlığı kaldı” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Bolu’da yaşanan elim hadisede de milletimiz kenetlendi. Kimini kendini bilmezler dışında milletimiz her daim kardeş olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur” şeklinde vurguladı.

KİRALIK KALEMLERİN ETKİSİ

Münakaşalardan uzak durduklarını belirten Erdoğan, “Yangın sonrası ana muhalefet iftiralara başladı. Biz sükut ettikçe ana muhalefet, kiralık kalemler ve tetikçi ekran yüzleri seviyeye aşağı çekti” dedi. Yangında yaralanan 51 kişinin sağlık kuruluşlarına hızla intikal ettirildiğini söyleyen Erdoğan, “Evlatlarını, sevdiklerini zamansız şekilde kaybeden vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek için gereken her şeyi yaptık, yapacağız” ifadesini kullandı. Henüz 28 gözaltının alındığına ve soruşturmaların sürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, “Facianın tüm yönleriyle araştırılması noktasında soruşturmaların süratle başlatılmasını sağladık” dedi.

İTFAİYE RAPORUNUN ÜZERİ KAPATILDI

Erdoğan, “Uzman heyetimiz de çalışmalarını tekmil ettirince hazırlıkları raporları yargıya arz edecektir. Burada dikkati çeken husus, müfettişlerin tespitleriyle otelin aralık ayında belediye yetkilileri tarafından muvazalı bir şekilde geri çektirilmek suretiyle sümen altı edilen kusurlara ilişkindir. Bu durum acımızı daha da katmerleştirmiştir” diye konuştu. Sorumluluğu olanların hesap vermesi gerektiğini yineleyen Erdoğan, “Laf cambazlığıyla kimse sorumluluktan kaçamaz, kaçamayacaktır” dedi.

MUHALEFETE TEPKİ

Erdoğan, “Aç gözlü müptezellerin vatandaşımızın canını hiçe saymasına kesinlikle tahammülümüz yoktur. Kimse benim vatandaşlarımın hayatı üzerinde kumar oynayamaz” dedi. Ayrıca muhalefeti eleştirerek, “Buradan 8 gündür sorumsuz beyanatlarıyla ailelerimizin yaralarını deşen muhalefet aktörlerine şunu söylüyorum; vicdanınız da mı yok, hiç mi utanmıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

DEPREF KONUTLARINA GÜVENLİ GELECEK

“11 ilimizde 1900 şantiyede 182 bin mimar mühendis işçi kardeşimiz güvenli gelecek inşa etmek için çalışıyor” diyen Erdoğan, “Yeni Türkiye’yi inşa etmenin gayretindeyiz” dedi. Sürdürülen mücadelede “40 yıllık terör belasını def edeceğiz” şeklinde konuşan Erdoğan, “Gelecek asrımız şekillenmektedir. Türkiye tarihe mührünü vurmaktadır” diyerek sözlerini tamamladı. Yangınlarda ve doğal afetlerde kaybedilen canları anarak, “Kaybettiğimiz canları yeniden rahmetle yad ediyorum” dedi.