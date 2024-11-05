Erdoğan Kırgızistan’da Anlaşmalar İmzaladı

RESMI KARŞILAMA TÖRENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi’ne katılmak için Kırgızistan’a gitti. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından resmi bir törenle karşılanan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gelişinde atlı askerlerin eşlik ettiği bir konvoyla geldi. Tören, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov’un yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşlarının çalınmasıyla başladı. Ardından Erdoğan, tören mangasını selamladı. İki lider, heyetlerini birbirine takdim ettikten sonra askeri geçidi izledi ve güzel bir fotoğraf karesi için tokalaştılar. İkili görüşmeye geçmeden önce basın mensuplarına poz verdiler.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, “Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı münasebetiyle ata yurdumuzda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Değerli kardeşim Sayın Sadır Caparov’a fevkalade ev sahipliği için çok teşekkür ediyorum,” dedi. Erdoğan, ikili ticaret hedefini 5 milyar dolar seviyesine çıkarma noktasında mutabık kaldıklarını ve Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi’nin açılışında isminin verileceğinden dolayı onur duyduğunu ifade etti. Kırgızistan’daki TİKA’nın 1992’den beri sürdürülen projelere de değinerek, “Bugün açılışını yapacağımız Türk Kırgız Dostluk Devlet Hastanesi, bu projeler arasındadır,” şeklinde konuştu.

GÜVENLİK İŞBİRLİĞİ MESAJLARI

Erdoğan, güvenlik konularında işbirliklerinin de devam ettiğini belirterek, “Güvenlik kurumlarımız arasındaki işbirliği, eğitim faaliyetleri ve teknik destek projeleriyle başarılı şekilde devam ediyoruz. FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadele etmeye devam edeceğiz,” dedi. Bugün imzalanacak Güvenlik İşbirliği Anlaşması ile işbirliğini güçlendirme arzusunda olduklarını vurguladı. Ayrıca, “Manas Üniversitesi’nin dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasına girmesinden büyük memnuniyet duyuyorum,” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI MESAJLAR VE GÜVENLİK

Erdoğan, Gazze’de süren İsrail saldırılarına yönelik endişelerini dile getirerek, “İsrail’in şimdi de Lübnan’a yönelik saldırıları tüm bölge güvenliğini tehdit ediyor,” dedi. Türk dünyasının Filistin meselesine yönelik daha fazla çaba göstermesi gerektiğini vurguladı ve Kırgızistan’ın sağladığı destek için teşekkür etti. “Biraz sonra imzalayacağımız anlaşmalarla ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz,” diyerek, Türk Devletleri Teşkilatı’nın 11. Zirvesi’nin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ VE DAVET

Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının başarıyla tamamlandığını belirterek, “Aldığımız kararların ve tespit ettiğimiz hedeflerin ilişkilerimizin geleceğine yön vereceğine inanıyorum,” şeklinde konuştu. Ayrıca, bir sonraki konsey toplantısını Ankara’da gerçekleştirmek üzere Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov’u davet etti.