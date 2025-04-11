Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile görüştü

ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU’NA EV SAHİPLİĞİ

Antalya, geniş katılımlı bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor.

KOSOVA CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile bir araya geldi. Gerçekleşen kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kosova Cumhurbaşkanı’nın Türkçesi ile ilgili yaptığı espri, katılımcılarda tebessüm yarattı. Erdoğan, “Türkçeyi yani bir öğreniyorsun bir unutuyorsun” şeklinde bir ifade kullandı.

İLİŞKİLER VE TİCARET HEDEFİ

Erdoğan’ın bu esprisine Osmani, “Evet öğreniyorum, sizinle biraz pratik yapmam lazım” karşılığını verdi. Görüşmede, Türkiye ile Kosova arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular gündeme geldi. Ayrıca, Erdoğan iki ülkenin ticaret hacmi hedefine 3 milyar euroya yükselebileceğini belirtti. Bu önemli görüşme, Erdoğan’ın kaldığı otelde basına kapalı şekilde gerçekleşti.