Erdoğan, Malatyalı Çiftçilere 6,9 Milyar Destek!

DESTEK PROGRAMININ DUYURULMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirai don felaketi sebebiyle büyük zarar yaşayan Malatya’daki kayısı üreticilerine yönelik yeni bir destek programını açıkladı. Nisan ayında yaşanan don olayının ardından, hem sigortalı hem de sigortasız çiftçiler için önemli bir kaynak tahsis edildi. Sigortalı üreticilere toplamda 3,1 milyar lira tutarında ödeme işlemleri tamamlandı.

TARIM SİGORTASININ ÖNEMİ VE DESTEK MİKTARI

Erdoğan, tarım sigortası yaptıran çiftçilerin zararlarının karşılandığını belirterek, “Tarım sigortası yaptıran Malatyalı çiftçilerimizin hasar tazminatı olan 3,1 milyar liralık ödemelerini bitirdik” şeklinde konuştu. Sigortasız üreticilerin de mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, “Masraflarının karşılanması için yaklaşık 3,8 milyar lira destek ödemesi yapıyoruz” ifadesini kullandı.

DESTEK ÖDEMELERİNİN BAŞLANGICI

Destek ödemelerinin bu ayın Eylül içerisinde başlayacağını müjdeleyen Erdoğan, “Hayırlı, uğurlu olsun” diyerek çiftçilere umut verdi. Malatya’nın ekonomik yapısının temeli olan kayısı üreticilerinin, bu destek ile kayıplarını telafi etmesi amaçlanıyor.