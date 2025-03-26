Erdoğan: Milletimiz Yerli Markaları Korumaya Kararlı

KÜRESEL KONJOKTÜRE YANIT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Stratejisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “İçinde bulunduğumuz küresel konjonktür öngörülebilir ve bağımsız kalkınma modellerinin ön plana çıktığı yeni bir döneme işaret ediyor. Biz de tüm stratejilerimizi buna göre belirliyoruz.” ifadeleriyle yeni bir dönem için hazırlıkları vurguladı. Gelecek asrın belirleyici mücadele dönemine alışılmışın dışında, planlı ve hazırlıklı girmeyi amaçladıklarını söyledi. Bu bağlamda, milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde hazırlanan 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgesinin bu anlayışla şekillendirildiği belirtildi. Böylece sanayi ürünlerini daha verimli ve rekabetçi bir şekilde üreten bir sanayi ekosistemine ulaşmayı hedefliyorlar.

MİLLİ TEKNOLOJİ HEDEFLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teknolojide bağımsızlığı maksimize etmeye ve Türkiye’nin yüksek teknolojilikte ürün üretiminde lider ülkeler arasına girmesini sağlamaya yönelik amaçlarını da açıkladı. Türkiye’nin son 23 yılda kalkınma, teknoloji ve savunma sanayinde kazandığı başarılarla global güç dengelerinde etkin bir konum edindiğinin altını çizdi. İnsansız hava araçlarının, savunma paradigmalarını değiştirdiğini vurgulayan Erdoğan, “5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. İlk yerli elektrikli ve akıllı otomobilimiz Togg yollarda.” şeklinde bilgi verdi.

YERLİ MARKALARA DESTEK

Bazı çevrelerce yerli ve milli markaların boykotuna dair Erdoğan, “Togg’un da kimi kendini bilmezler, kimi köksüzler tarafından sözde boykot listesine konulmasını aziz milletimizin takdirine havale ediyoruz.” diyerek bu durumu eleştirdi. Ayrıca, milletin yerli ve milli üretimi destekleyeceğini ve “bu ülkede üreten, istihdam sağlayan hiçbir yerli ve milli markayı 3-5 muhterisin faşizan siyasetine yem etmeyecektir.” şeklinde duyurdu. Ekonomiden demokrasiye kadar birçok alanda kazanımlara saldıranların kaybetmeye mahkûm olduğunu belirtti.

UZAYDA YENİ BAŞARILAR

Erdoğan, Türkiye’nin uzay alanındaki ilerlemesine de değindi. Milli Uzay Programı çerçevesinde “ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirdik” ifadesiyle bu hedefe ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. Ayrıca, “Yüzde 80’in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A’yı uzaya gönderdik.” diye ekleyerek, yerli üretimdeki başarıların devam edeceğini duyurdu.