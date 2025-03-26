Erdoğan: Milli İradeye İhanet Edenler Hesap Verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ramazan ayının manevi havasına dikkat çekerek, Filistin’deki mazlumlara destek mesajı verdi. Ayrıca, parti teşkilatının aktif olduğunu ifade ederken, “milli iradeye ihanet edenlerin” hesap vereceğini belirtti.

RAMAZAN DÖNEMİNDE MAZLUMLARA DESTEĞİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Erdoğan, konuşmasına, “Aziz milletim, değerli vekil arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum” sözleriyle başladı. Ramazan Bayramı’nı kutlayarak, “Bu mübarek Ramazan’da İsrail saldırıları altında oruç tutan mazlumları, zalimlere boyun eğmeyen Filistinlileri partim adına hürmetle selamlıyorum” dedi. Ayrıca, “Rabbimden zulüm altındaki kardeşlerimizi refaha kavuşturmasını niyaz ediyorum” diyerek dua etti.

KİŞİSEL TEMASLA HALKIN İÇİNDEYİZ

AK Parti’nin Ramazan süresince sahada aktif olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Asırlardır bu ruhla kardeşlik hukukumuzu güçlendiriyor, sofralarımız gibi gönüllerimizi de sonsuza kadar açıyoruz” diye konuştu. Teşkilatına teşekkür eden Cumhurbaşkanı, “Türkiye’nin tamamında bir gönüle daha girmek, bir yaralı kalbe merhem olmak için koşturan yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi. Toplantıda yer alan gençlere yönelik “hoş geldin” diyerek teşekkür etti.

PARTİMİZDE HİÇBİR ZAMAN ‘ESKİ’ OLAMAZ

Erdoğan, partisinin kuruluşunda emeği geçenleri selamlayarak, “AK Parti’de ‘eski’ diye bir kavrama yer yoktur. Bağlılığını muhafaza eden herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir” ifadesini kullandı. Önceki dönem milletvekilleriyle yapılan iftar buluşmasına atıfta bulunarak, “Asıl olan bu şuurla insanlığa hizmet etmek ve kalplerde kalıcı yer edinmektir” diye ekledi. Cumhuriyet tarihindeki en fazla destek gören parti olduklarını savundu.

NİFAK KAYNAKLARINI İFŞA EDİYORUZ

Erdoğan, konuşmasında sert mesajlar da vererek, “Milletimiz ile gönül bağını güçlendirmeye çalıştıkça birileri nifak çıkarma peşinde koştu” dedi. Bu gerilimlerin ideolojik saplantılardan ve “ülkeyi sömürenlerin soygun çarkını bozmaktan” kaynaklandığını vurguladı. “Türkiye’ye düşmanlık besleyenler bunları tepe tepe kullandı. Beşinci kol faaliyetlerinin yaygın olmasının sebebi, kendi çıkarını önde tutan köksüzlerin fazla olmasıdır” diye konuştu.

YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİLECEK

Erdoğan, “Başları sıkıştığında uluslararası müdahale çağrısı yapanları, milleti birbirine düşürmeye çalışanları, gayrimeşru yollarla bizi alt etmeye gayret edenleri unutmadık” diyerek bu tür eylemlerin hesabının hukuk önünde sorulacağını belirtti. “Türkiye ekonomisine, milletin refahına yönelik sabotajların hesabı yargı önünde sorulacak. Milletin kardeşliğine pusu kuranlar adalete hesap verecek” sözleriyle milli iradenin gerekliliğine işaret etti.