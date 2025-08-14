Erdoğan, Özel’e 1 Milyon TL Dava

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelttiği ifadeler ve suçlamalar nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aydın, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.