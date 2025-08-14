Gündem

Erdoğan, Özel’e 1 Milyon TL Dava

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelttiği ifadeler ve suçlamalar nedeniyle avukatı aracılığıyla 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, ‘cumhurbaşkanına hakaret’ suçu gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Aydın, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” dedi.

Çanakkale’de Yangın Kontrol Altında

Çaltıköy'de çıkan orman yangını, ekiplerin hava ve kara destekli müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bahçeli, AK Parti’ye Anlamlı Çiçek Yolladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin kuruluşunun 24. yıl dönümü için özel bir çelenk gönderdi; çiçekler, Türk tarihine ve partinin sembollerine atıfta bulundu.

