Erdogan, Özel’e 1 Milyon TL Dava

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisine yönelik hakaret içeren sözleri nedeniyle avukatı vasıtasıyla 1 milyon TL tutarında manevi tazminat davası açtı. Ayrıca, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa’da gerçekleştirdiği mitingde sarf ettiği ve aynı gün Marmara Cezaevi’nden çıkışında gerçekleştirdiği basın toplantısında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde toplam 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur” ifadelerini kullandı.