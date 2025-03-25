ÜNİVERSİTELİ GENÇLERLE İFTAR PROGRAMI DÜZENLENDİ

Beştepe Millet Sergi Salonu’nda, üniversiteli gençlere yönelik bir iftar programı yapıldı. Programda katılımcılara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, karşı karşıya kalınan meselelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çok hassas günlerden geçiyoruz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz.” dedi. “Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız.” diyerek, gençlere yönelik açıklamalarında öne çıkan mesajlarıyla dikkat çekti.

KARANLIK YOLLARA GİRMEYECEĞİZ

Erdoğan, “Bizler büyük bir aileyiz. Adımız farklı olsa da soyadımız tektir, o da Türkiye Cumhuriyeti’dir. Bizim bu vatandan başka gidecek bir yerimiz yok.” sözleriyle birlik vurgusu yaptı. Nefret ve düşmanlığın yerine kardeşliğin büyütülmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, “Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Sonu felakete varabilecek karanlık yollara girmeyeceğiz. Kendi pisliklerini kapatabilmek için gençlerin arkasına saklanan korkakların ucuz siyasetine kanmayacağız.” ifadelerini kullandı.

DEMOCRATİK SÜREÇLERİN ÖNEMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin dünyadaki en işleyen demokrasilerden birine sahip olduğunu belirtti. Ülkesinde sergilenen vandallıkların bir kısmının batıda olsa ağır sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. “Birileri demokrasi derken hırsızların, sahtekarların, marjinal yapıların arkasına saklanarak insanların haklarını gasbetmeye çalışıyorsa, bizim demokrasi anlayışımız bu değildir.” dedi. Bu noktada Erdoğan, “Bu ülkenin polisine taşla saldıran kimse, hak ve özgürlükler dairesinde değerlendirilemez.” diye ekledi.

MİLLETİMİZİN İRADESİNE MÜDAHALE EDİLMEMELİ

Cumhurbaşkanı, toplumun iradesine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, “Herkesi hak aramakla hakaret arasındaki çizgiyi aşmamaya davet ediyorum.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, “Sokaklarda terör estirenlerin bu ülkeyi yangın yerine çevirmek isteyenlerin varacağı hiçbir menzil yoktur.” dedi ve gençlere yönelik yolsuzluk ve hırsızlıkla mücadele vurgusu yaptı.

RAMAZAN BAYRAMI VE GENÇLERE MESAJ

Iftar programında gençlere hitaben konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan bayramını da kutladı. “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifinizi canı gönülden tekrar tebrik ediyorum.” diyerek gençlere selamlarını gönderdi. Ayrıca, gençlerin eğitim ve gelişimlerine yönelik devletin yaptığı çalışmalara da değindi.

EĞİTİM YATIRIMLARIMIZ ARTIYOR

Son 23 yılda eğitime yapılan yatırımlara dikkat çeken Erdoğan, “Bu gençliğin neşvi nema bulması için büyük bir gayretle çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı. Eğitim bütçesinin 2,5 milyar liradan 488 milyar liraya çıktığını, üniversite sayısının ise 76’dan 208’e yükseldiğini belirtti. Ayrıca, öğrencilere yönelik yurt, burs ve kredi imkanlarının da sürekli olarak geliştirildiğini aktardı.

GENÇLERE GELECEK TAHAHÜDÜ

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlere hitap ederek, “Türkiye’nin geleceği sizlersiniz. Her biriniz hem bizim, hem ailenizin, hem de 85 milyonun istikbalisiniz.” şeklindeki mesajını yineledi. İlerleyen süreçte gençlere yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtip, Türkiye Yüzyılı’nın güven ve huzur veren ikliminde hayata geçecek hedeflerine vurgu yaptı.