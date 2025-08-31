Erdoğan, Şi Cinping ile buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 25. Zirvesi için Çin’in Tianjin kentine ulaştı. Erdoğan, Binhay Uluslararası Havalimanı’nda, Çin Devlet Bakanı Ley Haycao, Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve elçilik personeli tarafından coşkuyla karşılandı. Yoğun diplomatik görüşmeler yapması planlanan Erdoğan, ilk temasını gerçekleştirdi.

ÇİN DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi. Görüşme sırasında, ikili ilişkiler, Türkiye-ŞİÖ ilişkileri, ayrıca bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de zirveye katılıyor. Erdoğan, zirve kapsamında Vladimir Putin ile de ikili bir görüşme yapacak.