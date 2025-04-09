Erdoğan: Şiddetli Bir Kasırga Geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. “Ramazan Bayramınızı tekrar tebrik ediyorum,” diyerek konuşmasına başlayan Erdoğan, “Belediyelerimiz yoksulun, garibin, kimsesizlerin kapısını çaldı, dertleriyle dertlendi, sıkıntılarına çare üretti. Biz de milletin evinde halkımızın çok farklı kesimlerini ağırladık. Rahmet ve bereket ayının hakkını verebilmek için samimiyetle gayret gösterdik,” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YENİ DÖNEME DAMGA VURUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında öne çıkan önemli noktalar şöyle: “Gümrük tarifeleri üzerinden alevlenen ticaret savaşlarının küresel ölçekte bir etki oluşturacağı gözüküyor. Dünyamız tek kutuplu bir yapıdan çok kutuplu bir yapıya doğru gitmektedir. Bu süreci en güçlü yöneten ülkelerden biri Türkiye’dir. Geçmişte farklı sebeplerle küresel rekabette minder dışında itilen ülkemiz yeni dönemin kurucu aktörlerinden biri haline gelmektedir. Türkiye’nin ismi her platformda daha sık telaffuz ediliyor. Türkiye’siz bir denklem kurulamayacağı küresel aktörler tarafından mecburen kabulleniyor. Türkiye yeni döneme damgasını vurmaktadır.”

HERKESİ ETKİLEYECEK ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR

Erdoğan, “Kökleşen küresel sistem açıkçası temelden çatırdıyor. Korumacı bir yapının yükseldiğini görüyoruz. Hemen her yerde devletler toplumu ve ekonomiyi güçlendirmeyi amaçlayan politikalar üretiyor. Yeni mücadele dönemine hazırlık yapılıyor. Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının bir etki uyandıracağı anlaşılıyor. Büyük küçük demeden herkesi etkileyecek şiddetli bir kasırga geldiğini söylemek abartılı olmayacak,” dedi.

TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ EKONOMİSİ

Uluslararası ticaret savaşlarının yeni bir boyuta evrildiğini belirten Erdoğan, “Tarife kavgaları daha da kızışmaya başladı. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi 3 noktada etkilemesi bekleniyor. Birincisi, küresel hacmindeki daralma ve enflasyonist baskıların artması. İkincisi, derinleşen belirsizlik ortamının piyasalarda güven kaybına yol açması. Üçüncüsü ise emtia fiyatlarındaki dalgalanmadır. Bu küresel tabloda Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Ülkemizin mevcut sorunlarını çözecek, Türkiye’yi şoklara karşı dirençli hale getirecek programı Mayıs 2023’ten itibaren hayata geçirdik. Makrofinansal istikrarı güçlendirdik. Evet, dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var. Ama Türkiye’nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var,” açıklamasında bulundu.

CHP’YE TEPKİ

Erdoğan, Türkiye’nin boykot çağrılarına karşı durduğunu belirtirken, “Boykotçular bizzat vatandaşımızdan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracaklarını zannedenler bir kez daha avuçlarını yaladı. Muhalefetin tüm kumpaslarına rağmen Türkiye’yi büyütüyoruz. Kurultayla birlikte kavuk Sayın Özel’in başına geçmiş oldu. Oyunu yazan onlar, çalıp çırpanlar, İstanbul’da Escobar düzeni kuranlar. Şikayeti yapanlar, zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışanlar da onlar. Siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannettiniz? Kendi iç tartışmalarınızın faturasını ne bize ne de millete ödetemezsiniz,” dedi.