Erdoğan: Sözler Tutulmazsa Günah Bizden Gider

BARİŞ VE HUZURUN ÖNEMİ

Erdoğan, konuşmasında barış ile huzurun önemine vurgu yaparken, Türkiye’nin değerlerine olan bağlılığını “Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, inancımıza, vatanımıza ve devletimize o derece tavizsiziz. Şayet verilen sözler tutulmaz, oyalama ve şark kurnazlıklarına evrilirse günah bizden gider. Operasyonlarımızı son terörist bertaraf edilene kadar sürdürürüz” sözleriyle belirtti. Bu açıklama, Türkiye’nin iç ve dış operasyonlarda kararlı duruşunu vurguluyor.

TÜRKİYE’NİN KÜRESEL GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesel ve uluslararası alandaki gücüne dikkat çekti: “Bugün her alanda kudretli, kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir Türkiye.” Erdoğan, atılan adımların milletin geleceği için olduğuna işaret ederek, “Başkalarının gündemine hapsolmadan, tarihin akışını değiştiren politikaları hayata geçiriyoruz” şeklinde ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, terörle mücadelede Türkiye’nin dünyanın en yetenekli ülkelerinden biri olduğunu belirtti: “Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelede eşsiz bir dirayet sergiliyoruz. Terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin çoğunluğu tarafından desteklendi. Sınır ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapacağız.”

KAZANAN 85 MİLYON OLACAK

Terörle mücadelenin nihai hedefi hakkında Erdoğan, “Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek; kazanan 85 milyon, demokrasimiz, ekonomimiz ve kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu şerefle taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti ve evlatlarımız olacak” dedi. Ayrıca, şehit ailelerine, “Bu girişimin içinde sizi üzecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır,” güvencesini verdi.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE DESTEĞİMİZ

Erdoğan, şehit ailelerini devletin emaneti olarak gördüklerini belirtti: “Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar samimiyetle sahip çıktık, yarın da baş tacı etmeye devam edeceğiz.” Bu ifadeler, devletin şehit yakınları ve gazilere verdiği önemi yine gözler önüne seriyor.