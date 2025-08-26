Erdoğan: “Terörsüz Türkiye, Başaramayacaklar.”

KONUTSUZ TÜRKİYE SÜRECİNE DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Milli Park Alanı’nda düzenlenen kutlama etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Milletimizin fertleri arasına örülen fitne duvarlarını tamamen yıkmak için başlattığımız ‘Terörsüz Türkiye’ sürecinde, hamdolsun, kısa sürede önemli mesafe katettik” dedi. Sürecin engellenmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, “Kandan ve çatışmadan beslenen çevrelerin süreci kundaklama çabalarına rağmen, tüm kurumlarımız çalışmalarını birlikten ve sonsuz kardeşliğe hedefiyle, adeta bir kuyumcu titizliğiyle sürdürüyor” şeklinde konuştu.

SABOTAJ VE TUZAKLAR ARTIYOR

Terörle mücadelede karşılaşılabilecek zorluklara dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye terör meselesini tamamen çözme yönünde yol aldıkça, saldırı, sabotaj ve tuzaklar da artacaktır. Bunu kimi zaman yalan ve dezenformasyonla, kimi zaman korku yayarak, kimi zaman da sureti haktan görünerek yapacaklar. Ama bu sefer başaramayacaklar” açıklamasında bulundu.

Erdoğan, konuşmasında birlik ve kardeşlik mesajı vererek, “Yönünü Ankara’ya ve Şam’a dönenler kazanacak; kardeşlik ve komşuluk hukukunu gözetenler kazanacak. Kıblesini şaşırıp kendilerine yeni yabancı patronlar arayanlar ise elinde sonunda kaybedecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Hakkari’den Edirne’ye, Muğla’dan Kars’a, 81 ildeki 86 milyon vatandaşa selamlarını iletti. “İsrail’in barbar saldırıları altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren Gazzeli, Filistinli kardeşlerimizi selamlıyorum” ifadesini kullandı.

MALAZGİRT ZAFERİ’NİN ANLAMINI VURGULADI

Erdoğan, Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünde, bu çok anlamlı günü kutlayarak, “Bu meydanı hınca hınç doldurarak heyecanımıza ortak olan siz kıymetli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi. Geçmişteki kahramanları anarak, Türk gençlerine, “Biz buradayız ve kıyamete kadar da burada olacağız” mesajını verdiklerini dile getirdi.

GELECEK SÜREÇTE TAHKİKATTIR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün, bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye’de yaşıyoruz. Bugün, kendi vatandaşlarıyla birlikte mazlum ve mağdurların umudu hâline dönüşen bir devlete sahibiz” diye belirtti. Gazze’ye yönelik uluslararası etkinlikleri ve yardımları vurgulayıp, Türkiye’nin bu konuda kararlılığını ifade etti.

MİLLET ELİMİZDEKİ DEĞERLERİ KORUYOR

Erdoğan, her türlü engellemeye rağmen yeniden büyük ve güçlü Türkiye için çırpındıklarını belirterek, “Şunu samimiyetle ifade etmek isterim: Bugün, bekası söz konusu olduğunda hiçbir güce boyun eğmeyen bir Türkiye’de yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin sınır dışındaki kardeş halkların yanı sıra, ülke içinde de güçlü bir birlik sağlamak amacıyla mücadele ettiğini vurguladı.

AİLE OLDUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz hepimiz, 86 milyon olarak, tarihin, kültürün, ortak medeniyetimizin ve inançlarımızın bir araya getirdiği büyük bir aileyiz” diyerek, Türkiye’nin herkesin memleketi olduğunu ifade etti. Herkesin bu ülkeyi sahiplenmesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, “Bu ülke bizim. Hepimizin. 86 milyonun her bir ferdinin” dedi.