Erdoğan: Tetiklerden Eller Çekilmeli

İSTANBUL’DA GENÇLİK FORUMU GERÇEKLEŞİYOR

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu, İstanbul’da Haliç Üniversitesi’nde düzenleniyor. Forumda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor ve burada bir konuşma yapıyor. Erdoğan, “Doğdukları toprakları kahramanca savunan Filistin’in yiğit gençlerini buradan yürekten selamlıyorum. Gazze’nin barbarlığa karşı direnen cesur kadınlarını, anasızlığın, babasızlığın ağır yükünü taşıdıkları halde zalimler karşısında diz çökmeyen yetimleri, öksüzleri, zorbalığa rağmen Müslüman olmanın şerefini yere düşürmeyen tüm Filistinli kardeşlerimi selamlıyorum.” diyerek sözlerine başlıyor. Ayrıca, foruma 2019’dan bu yana gerçekleştirilen 262 programla 15 milyonun üzerinde gence ulaşıldığını belirtiyor.

İSLAM DÜNYASI ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İri olacağız, diri olacağız, hep birlikte güçlü olacağız. Şunu özellikle vurgulamak isterim; İslam dünyası olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Savaş, çatışma, kaos ve istikrarsızlık bulutları.” diyerek yaşanan krizlere dikkat çekiyor. İki yıl boyunca pek çok dram, savaş ve insanlık suçu ile karşılaşıldığını ifade ediyor.

IRE-İSRAİL’İN SIVIL İHLALLERİ

Erdoğan, Gazze’de 21 aydır modern zamanların en utanç verici barbarlıklarından biri yaşandığını belirtirken, “İsrail, tüm dünyanın gözleri önünde ahlaksız ve arsız bir şekilde sivilleri katlediyor.” ifadesini kullanıyor. Gazze’de işgal altındaki toprakların yüzde 80’inin enkaza dönüştüğünü ve işgal politikasının kuralsız bir şekilde sürdüğünü aktarıyor.

İNSANLIK ALEYHİNE SUÇLAR

Cumhurbaşkanı, insani yardım girişlerine engel olunduğunu ve açlığın silah olarak kullanıldığını vurguluyor. “Yemek kuyruğuna giren insanlar vahşi bir şekilde hedef alınıyor. Sivil yerleşim alanları, okullar, ibadethaneler, hastaneler bombalanıyor.” sözleriyle durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

HUKUK VE ADLET İHLALİ

Erdoğan, “Gazze’deki soykırımın birinci sorumlusu Netanyahu hükümetidir.” diyerek sorumluları belirtirken, ses çıkarmayanların da suçlara ortak olduğunu kabul ettiklerini ifade ediyor. Netanyahu’nun zulümlerinin çağın zalimlerinden sayıldığını belirtirken, uluslararası güçlerin de bu durumu görmezden gelmemesi gerektiğinin altını çiziyor. “Ellerin tetiklerden çekilmesi şart” diyor ve İran’la olan çatışmaların geri dönülmez bir noktaya doğru gittiğini vurguluyor.

ÖZGÜR FİLİSTİN VURGUSU

Cumhurbaşkanı ayrıca, “Doğru, adil ve hakkaniyetli olanı cesaretle savunmaktan imtina etmedik. Bugün de yaşasın özgür Filistin diyoruz.” diyerek Filistin davasına sahip çıktıklarını ifade ediyor. Barış, diplomasi, adalet ve hürriyet vurgusu yaparak, Türkiye’nin bu yönde atılacak her samimi adıma destek vermeye hazır olduğunu aktarıyor.