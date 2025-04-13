Erdoğan-Trump Görüşmesi Henüz Kesinleşmedi

DİPLOMASİDE YENİ YAKLAŞIMLAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu’nda gerçekleştirdiği konuşmada, “küresel diplomasiye yeni bir akıl ve cesur adımlar gerekiyor” ifadesine dikkat çekti. Fidan, Türkiye’nin Filistin’de akan kanı durdurma çabalarını sürdüreceğini ve Ukrayna’da adil ile kalıcı barışı sağlamak için yapıcı çabaların içinde yer alacağını aktardı.

TÜRKİYE’NİN ROLÜ VE GÖRÜŞMELER

Fidan, Avrupa güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde Türkiye’nin aktif rol oynayacağını belirtti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Batılı diplomat, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında planlanan görüşmenin henüz netleşmediğini ifade etti. “Görüşme ABD’de mi olacak, Türkiye’de mi olacak, bu konular üzerinde çalışmalar devam ediyor” dedi.

Suriye’deki istikrarın sağlanması için tarafların karşı karşıya gelmemesi gerektiğini vurgulayan Fidan, “Amacımız bölgedeki hava araçlarının bir kazaya meydan vermemesi” şeklinde açıklamada bulundu.