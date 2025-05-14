Erdoğan, Trump, Selman Ve Şara Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara ile Riyad’da bir toplantı gerçekleştirdi. Uluslararası bir haber ajansı, bu görüşmenin ABD’li bir yetkiliye dayandırılan bilgiler doğrultusunda yapıldığını duyurdu.

KATILIMCILARIN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump ve Şara arasındaki toplantıya çevrimiçi olarak katıldı. Ayrıca, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da bu görüşmede yer aldığı bildirildi.

Trump, Şara ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, programı çerçevesinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) zirvesine katılacak. Ardından, Ortadoğu turunun ikinci aşaması olan Katar’a geçecek.

YAPTIRIMLARDAKİ DEĞİŞİM

Trump, önceki gece Suriye’ye uygulanan ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıkladı. Bu kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonrasında alındığını belirtti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de Trump’ın açıklamasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirip, “Suriye halkı için tarihi bir dönüm noktası” ifadesini kullandı.