Erdoğan: Türkiye-AB İlişkileri Güçlenmeli

GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Başbakanı Donald Tusk ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-Polonya ilişkilerinin geliştirilmesi, ticaret hacminin artırılması, savunma sanayii iş birliği ve bölgesel meselelerin etraflı bir şekilde ele alındığını belirten Erdoğan, Polonya’yı gelecekte ziyaret etmeyi planladıklarını duyurdu. Erdoğan, iki ülke arasındaki 600 yılı aşan köklü geçmişe dikkat çekerek, “Bugün bölgemizi ilgilendiren her konuyu açık yüreklilikle iki müttefik ve stratejik ortak olarak ele aldık. Türkiye-Polonya ilişkilerini güçlendirme ve çeşitlendirme irademizi teyit ettik” dedi. Görüşmelerde ticaret, yatırımlar, savunma sanayii ve beşeri ilişkiler konularında iş birliği potansiyeli değerlendirildi.

TİCARET HACMİ HEDEFİ

2024 yılı için yaklaşık 12 milyar dolara ulaşacak olan ticaret hacminin daha da artırılmasının hedeflendiğini ifade eden Erdoğan, “Yeni ticaret hacmi hedefi olarak 15 milyar doları tespit ettik. Polonya, yurtdışı müteahhitlik sektörümüz için önemli pazarlardan biri. Şirketlerimizin üstlendiği projelerin sayısının artmasından memnuniyet duyuyoruz” şeklinde konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ İŞ BİRLİĞİ

Türkiye ve Polonya’nın NATO’nun doğu ve güney kanatında kritik müttefikler olduğunu vurgulayan Erdoğan, “Ülkelerimiz Avrupa’nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez yere sahiptir. Savunma sanayii iş birliğimizin yeni projelerle güçlendirilmesine yönelik çalışmaları değerlendirdik” dedi. Ayrıca, Avrupa güvenliğinin geleceği ile Suriye ve Filistin gibi bölgesel sorunların görüşmelerde ele alındığını ifade etti.

VİZE SORUNU VE AB İLE İLİŞKİLER

Erdoğan, iş insanları ve öğrenciler başta olmak üzere vatandaşların vize sorunlarının çözülmesine büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu konuda Sayın Tusk’un ilgisine güvendiğimi ifade ettim” dedi. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik hedefine yeniden vurgu yaparak, “Polonya’nın AB Konseyi dönem başkanlığında, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerletilmesine yönelik desteğini artırmasını bekliyoruz. AB, güç ve irtifa kaybını tersine çevirmek istiyorsa bunu ancak Türkiye’nin tam üyeliği ile başarabilir” diye açıklamada bulundu.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI AÇIKLAMASI

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında da açıklama yapan Erdoğan, Ukrayna’nın ateşkesi kabul etmesini olumlu bulduklarını belirterek, “Rusya’nın da bu adıma yapıcı şekilde mukabele etmesini temenni ediyoruz. Türkiye olarak, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için her türlü katkıyı sunmaya hazırız. Bölgemizin savaşa ve gözyaşına doymuş olduğunu ifade etmek isterim. Ümidimiz, huzur ve istikrarın bir an önce sağlanmasıdır” dedi.

POLONYA ZİYARETİ MÜJDESİ

Erdoğan, gerçekleştirdikleri görüşmelerin ikili ve çok taraflı iş birliğine katkı sağlayacağını belirterek, “Önümüzdeki dönemde Polonya’ya bir ziyaret gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. İstişarelerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” şeklinde sözlerini tamamladı.