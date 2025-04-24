Erdoğan, Vatandaşları Gece Ziyaret Etti

DEPREM SONRASI İSTANBUL’DA KRİZ MERKEZİ ZİYARETİ

Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’a ulaştı ve akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde yer alan kriz merkezini ziyaret etti.

VATANDAŞLARLA SOHBET VE FOTOĞRAF

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlar ve ilgili yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Ardından bu merkezden ayrılarak Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlara hitap etti. Burada, vatandaşlarla sıcak bir diyalog kuran Erdoğan, çocuklarla birlikte anı fotoğrafları çekilmeyi de ihmal etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kağıthane ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.