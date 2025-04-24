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Erdoğan, Vatandaşları Ziyaret Etti

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MARMARA DEPREMİNİN ARDINDAN ZİYARET

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldikten sonra İstanbul’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, akşam saatlerinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ndeki kriz merkezini ziyaret etti.

VATANDAŞLARLA ETLEŞİM KURDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada bakanlar ve yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı. Ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kağıthane Belediyesi Hasbahçe Sosyal Tesisleri’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklarla birlikte de fotoğraf çektirdi. Kağıthane’deki ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de eşlik etti.

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