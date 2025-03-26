Erdoğan ve Annesine Hakaret Eden Gözaltında

İSTANBUL’DA YOLSUZLUK SORUŞTURMASI YANKILARINI DEVAM ETTİRİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturmasının etkileri sürüyor. Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ardı ardına çağrılarıyla sokaklar hareketlendi. Saraçhane’de bir araya gelen eylemciler, güvenlik güçlerine karşı bir tavır sergiledi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ANNESİNE HAKARET

Son yapılan eylemde, göstericilerin hedefinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vefat eden annesi Tenzile Erdoğan bulundu. Eylemcilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın annesine topluca hakaret etmesi sonrası, emniyet güçleri duruma müdahale etti. İlk operasyonlarda 55 kişi gözaltına alındı, sonrasında bir şüpheli daha tespit edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve annesine yönelik hakaret içerikli slogan atan H.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin güvenlik güçlerindeki işlemleri tamamlandıktan sonra yarın adliyeye sevk edileceği bildirildi.