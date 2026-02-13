Erdoğan Ve Irak Başbakanı Sudani Telefondan Görüştü

erdogan-ve-irak-basbakani-sudani-telefondan-gorustu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıkları belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak’ın ticaret ve farklı alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik adımları devam ettireceğini belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede iş birliğinin artırılmasının her iki ülkenin menfaatine olacağını ifade etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş Hiçbir Ülkeye Faydası Olmaz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Münih konferansında bölgesel istikrar ve diplomasi üzerinde durarak, savaşın getirilerinin olmadığını vurguladı ve sorunların dış müdahale olmadan çözülebileceğini ifade etti.
Gündem

Terim’den Çarpıcı Açıklama: Her Şeye Hazırlıklı Olun

Fatih Terim, sosyal medya videisinde "Çok yakında" mesajıyla dikkat çekerek, bazı kişilere önemli hatırlatmalarda bulunacağını duyurdu.
Gündem

Kocaeli İhracatıyla Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, cari açığın 25 milyar dolar olduğunu, bunun çoğunun altın ithalatından kaynaklandığını açıkladı. Altın hariç cari açığın ise milli gelire oranı yüzde 1,3-1,4 seviyesine düştü.
Gündem

Seyahat Desteğinde Önemli Artış Gerçekleşti

Ücretsiz seyahat desteği, resmi düzenlemeyle toplu taşıma esnafına sağlanan gelir desteğini yüzde 30 artırarak İstanbul ve Ankara'da araç başına ödemeyi 8 bin 73 TL'ye yükseltti.
Gündem

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi 2025’te Zorunlu Hale Geliyor

Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründeki şeffaflığı sağlamak ve spekülatif fiyat artışlarını engellemek için Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ni 15 Şubat'tan itibaren satılık taşınmazlar için zorunlu hale getiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.