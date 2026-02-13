Erdoğan Ve Irak Başbakanı Sudani Telefondan Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iki liderin Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel meseleleri ele aldıkları belirtildi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇAĞRISI

Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Irak’ın ticaret ve farklı alanlarda ilişkileri geliştirmeye yönelik adımları devam ettireceğini belirtti. Ayrıca, terörle mücadelede iş birliğinin artırılmasının her iki ülkenin menfaatine olacağını ifade etti.