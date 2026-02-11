Erdoğan Ve Miçotakis İkili İlişkilerde Yeni Adımlar Attı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunan Başbakan Kiryakos Miçotakis, Türkiye-Yunanistan 6. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi oturumunu Ankara’da gerçekleştirdi. Bu oturumda, iki ülke arasında yatırım, deniz ticareti, deprem hazırlığı, kültür, bilim ve teknoloji gibi alanları kapsayan birçok mutabakat zaptı ve ortak bir bildiri imzalandı. Törende, İzmir ve Selanik limanları arasında Ro-Ro seferlerinin başlatılması, deprem hazırlığı konusundaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde ortak hareket etme kararı alındı. Ayrıca, kültürel iş birliği ve teknoloji konularındaki niyet beyanları ilgili bakanlar tarafından imzalandı.

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

İmza töreninin ardından gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 7 milyar dolara ulaşan ikili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Ege ve Doğu Akdeniz’deki duruma dikkat çeken Erdoğan, “Meseleler çetrefilli olmakla birlikte uluslararası hukuk temelinde çözümsüz değil. Pozitif gündem maddeleri üzerinden ilişkilerimizi nasıl ileriye götürebileceğimizi görüştük. Mevcut meseleler uluslararası hukuk zemininde çözümsüz değildir. Yeter ki iyi niyet olsun. Değerli dostum da aynı şekilde düşünüyor.” değerlendirmesini yaptı.

BATI TRAKYA VE TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde terörle ve organize suçlarla mücadelede iş birliği beklediğini belirtti. Ayrıca, Batı Trakya Türk azınlığının dini özgürlükler ve eğitim haklarından tam olarak yararlanması konusundaki hassasiyetlerini de aktardı. Erdoğan, Türkiye’nin Avrupa savunma girişimlerinde yer alması gerektiğini vurguladı ve Suriye’deki son gelişmelerin bölgesel güvenlik açısından kritik olduğunu söyledi.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA POLİTİKALARINA SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel krizlere değinirken, Gazze’deki ateşkes süreci ve İsrail’in işgal politikalarıyla ilgili önemli mesajlar verdi: “Sayın Başbakanla Gazze’deki ateşkes süreci ve barış planı başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirdik. İsrail’in Batı Şeria’da kontrolünü genişletmeye ve Filistin yönetimini zayıflatmaya yönelik aldığı son kararları reddediyoruz. Orta Doğu’da kalıcı barış ve istikrar, iki devlet temelinde adil ve kalıcı çözümden geçiyor.”