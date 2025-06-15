Erdoğan Ve Trump İran-İsrail Çatışmasını Görüştü

GÖRÜŞME DETAYLARI AÇIKLANDI

İletişim Başkanlığı, gerçekleştirilen görüşmenin ayrıntılarını duyurdu. Bu görüşmede, özellikle İsrail ile İran arasındaki çatışmalar başta olmak üzere ikili ve bölgesel meseleler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ermesi ve bölgede barışın sağlanması amacıyla ABD Başkanı Trump’ın yaptığı son açıklamaları memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız, tüm bölgeyi tehdit eden büyük bir felaketin önlenmesi için acil bir şekilde adım atılması gerektiğinin altını çizdi.

NÜKLEER ANLAŞMA VE DİPLOMASİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yolun diplomasi olduğunu ifade etti. Bu süreçte Türkiye’nin kolaylaştırıcı rol üstlenmeye ve her türlü çabayı göstermeye hazır olduğunu dile getirdi. Bunun yanı sıra, Erdoğan görüşmenin gündeminde yer alan İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başlattığı şiddet sarmalının iki taraf için de geri dönülemez ekonomik ve sivil hasarlara yol açabileceğini vurguladı. Bu tehlikeli durumun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.