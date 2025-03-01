Erdoğan: Verilen Sözler Tutulmazsa Sorumlu Değiliz

BARIŞ VE HUZURUN ÖNEMİ

Erdoğan, konuşmasında barış ve huzurun önemine vurgu yaparak, Türkiye’nin mukaddes değerlerine bağlılığını şöyle dile getirdi: “Barış ve huzur içinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, inancımıza, vatanımıza ve devletimize o derece tavizsiziz. Şayet verilen sözler tutulmaz, oyalama ve şark kurnazlıklarına evrilirse günah bizden gider. Operasyonlarımızı son terörist bertaraf edilene kadar sürdürürüz.” Bu ifade, Türkiye’nin sınır içi ve dışındaki operasyonlardaki kararlılığını gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekteki gücüne dikkat çekti: “Bugün her alanda kudretli, kolu uzun bir Türkiye var. Oyuna gelen değil, oyun kuran ve kirli oyunları bozan bir Türkiye.” Erdoğan, atılan adımların milletin geleceği için olduğunu belirterek, “Başkalarının gündemine hapsolmadan, tarihin akışını değiştiren politikaları hayata geçiriyoruz,” şeklinde ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Erdoğan, terörle mücadelede Türkiye’nin dünyanın en kabiliyetli ülkelerinden biri olduğunu vurguladı: “Sınırlarımız içinde ve dışında terörle mücadelede eşsiz bir dirayet sergiliyoruz. Terörsüz Türkiye girişimi, milletin ve siyasetin çoğunluğu tarafından desteklendi. Sınır ötesindeki yapılanmaları da tasfiye ederek Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir başlangıç yapacağız.”

KAZANAN HERKES OLACAK

Terörle mücadelenin nihai hedefini anlatan Erdoğan, “Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek; kazanan 85 milyon, demokrasimiz, ekonomimiz ve kardeşliğimiz olacak. Kazanan, pasaportunu şerefle taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti ve evlatlarımız olacak,” dedi. Ayrıca, şehit ailelerine hitap ederek, “Bu girişimin içinde sizi üzecek hiçbir şey yoktur, asla olmayacaktır,” güvencesini verdi.

ŞEHİT AİLELERİNE VE GAZİLERE VEFALI YAKLAŞIM

Erdoğan, şehit ailelerini devletin emaneti olarak gördüklerini belirtti: “Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bize emanettir. Bugüne kadar samimiyetle sahip çıktık, yarın da baş tacı etmeye devam edeceğiz.” Bu ifadeler, devletin şehit yakınları ve gazilere verdiği önemi bir kez daha vurguladı.