Erdoğan Yapay Zeka Üzerine Konuştu

EDUCATION AS A VITAL SECTOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eğitim Teknolojileri Zirvesi’nde önemli bir konuşma yaptı. Sosyal medya zorbalıklarının oluşturduğu risklere dikkat çeken Erdoğan, “Çocuklarımızı dijital derebeylerin insafına bırakamayız” ifadesini kullandı. Erdoğan, eğitimin bir ülke için yalnızca fiziki koşullarla değil, aynı zamanda fikri altyapıyla da en hayati alanlardan biri olduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, eğitimin müfredatından eğitimci kadrosuna, çağın gereksinimlerine uygun olarak güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

PROBLEMLERE KARŞI ÇÖZÜMLER SUNULDU

Erdoğan, kökleri ve tarihleriyle bağları kopmuş bir eğitim sisteminin başarısız olmaya mahkum olduğunu ifade etti. Katsayı uygulaması ve başörtüsü yasakları gibi haksızlıklara son verdiklerini söyleyen Erdoğan, eğitim kurumlarının modern ve güçlü bir yapıya kavuşturulduğunu açıkladı. Müfredatın yenilendiğini ve teknolojik altyapının önemli ölçüde geliştirildiğini aktaran Erdoğan, “FATİH projesi kapsamında şimdiye kadar 21 bin 576 okulumuzun altyapı kurulumunu tamamladık” dedi.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YENİ FIRSATLAR

Erdoğan, dijital eğitim konusunda güçlendirilmiş bir destek sağladıklarını ve yapay zekanın eğitimde büyük fırsatlar sunduğunu kaydetti. Öğrencilerin modern, etkileşimli öğrenme ortamlarından faydalanabilmesi için 626 bin 441 etkileşimli tahtanın sınıflara yerleştirildiğini belirtti. Ayrıca, “Temel eğitimden akademiye kadar birçok seviyede yapay zeka ürünü araştırma, ödev, makale ve tez yazımı giderek yaygınlaşıyor” diyerek yapay zeka uygulamalarının iş yükünü artıran bir araç olabileceğine dikkat çekti.

DİJİTAL ZORBALIKLA MÜCADELE

Erdoğan, dijital zorbalığın bireyleri tehdit eden bir durum haline geldiğine işaret ederek, “Çocuklarımız başta olmak üzere herkesin en büyük korkularından biri haline gelen dijital zorbalığın önlenmesi de önceliklerimizden biri olmalıdır” dedi. Dijital platformlarda yapılan saldırgan davranışların çocukların ruh sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Erdoğan, dijital derebeylerin insafına çocukları terk edemeyeceklerini dile getirdi. Özgürlüğün, kurallar ve değerler tanımayan bir durum olmadığını vurguladı.