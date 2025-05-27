Erdoğan Yarın Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

GÜNDEME DAMGA VURAN ZİYARET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya aracılığıyla önemli bir açıklamada bulundu. Altun, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir” ifadesini kullandı. Bu ziyaretin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

BİRBİRİNE YAKIN GÖRÜŞMELER

Altun, ziyarette Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile gerçekleştirilecek görüşmelerin, iki ülke ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir alışverişine imkan tanıyacağını aktardı. Ayrıca bu önemli görüşmelere Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in de katılımıyla “Türkiye Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi”nin 2. toplantısının gerçekleştirileceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret çerçevesinde Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğine iştirak edecek. Bu katılım, iki ülkenin kültürel işbirliğini ve bağımsızlık gününü kutlama anlamında ayrı bir önem taşıyor.