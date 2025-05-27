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Erdoğan Yarın Azerbaycan’ı Ziyaret Edecek

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BAĞIMSIZLIK GÜNÜ ZİYARETİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Bağımsızlık Günü münasebetiyle 28 Mayıs 2025 tarihinde Azerbaycan’ı ziyaret edeceklerdir” şeklinde ifade etti.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ ÜZERİNE GÖRÜŞMELER

Altun, bunun yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’le yapılacak görüşmelerde iki ülke ilişkilerinin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında fikir teatisinin öngörüldüğünü belirtti.

Pakistan BAŞBAKANI’NIN KATILIMI

Ayrıca, Pakistan Başbakanı Sayın Şahbaz Şerif’in katılacağı Türkiye Azerbaycan-Pakistan Üçlü Zirvesi’nin 2. Toplantısı’nın icra edileceği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret programı kapsamında Laçın Uluslararası Havalimanı’nın açılış törenine katılacak ve Azerbaycan Bağımsızlık Günü kültür etkinliğini teşrif edecektir.

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