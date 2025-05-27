Erdoğan, Yeni Anayasa Üzerine Konuştu

TOPLANTI VE ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş il başkanları toplantısı gerçekleştiriliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya katılıyor ve burada bir konuşma yapıyor. Erdoğan’ın konuşmasında bazı önemli noktalar öne çıkıyor. “Demokrat Parti döneminde önemli hizmetler gerçekleştirildi. Tarihimize yönelik faşizan uygulamalar kaldırılmıştır. 27 Mayıs’ta ülkemizi darbe ortamına sokan CHP’dir. 27 Mayıs’ta milletin umutlarına da darbe vurulmuştur. 27 Mayıs darbesi, milletimizin kalbinde kanayan bir yaradır. 27 Mayıs, darbeler zincirinin ilk halkasıdır.”

27 MAYIS’IN MESAJLARI

Erdoğan, “27 Mayıs’ta sadece Menderes hükümetine değil, milletin tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. Asıl darbe ‘yeter, söz milletindir’ ifadesinde anlamını bulan cesarete indirilmiştir. 27 Mayıs’la başlayan ve Yassıada tiyatrosuyla devam eden, Menderes ve arkadaşlarının idamıyla sonuçlanan süreçte siyasetçilere ve millete şu mesaj verilmek istenmiştir; ‘Çizgiyi aşmayın.’ 27 Mayıs’ın esas mesajı işte budur.” dedi.

DARBE ANAYASASI VE YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu.” şeklinde konuştu. Yeni ve sivil bir anayasa ile “ölü toprağını” atma imkanı sunulduğunu belirten Erdoğan, “Yeni anayasanın demokrasimizin envanterine katılmasında kararlıyız. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin desteklediği Terörsüz Türkiye çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildiğini vurgulayan Erdoğan, “Her yeni aşamayla birlikte hem ümitlerimiz hem de yükümüz artmaktadır. Tüm negatif söylemlere rağmen biz son derece umutluyuz. Allah’ın izniyle bu sefer hedeflerimize ulaşacağız.” dedi.

BELEDİYELERİN SORUNLARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Erdoğan, belediyeler üzerindeki sorunların vaktinin çoktan geldiğini de belirtti. “Kaynak yetersizlikleri, vesayet sorunları, operasyonel güçlükler belediyelerimizin hizmet standardını aşağı çekiyor.” diyen Erdoğan, borç yönetimi konusunda da açıklamalarda bulundu. “Personel giderleri bütçenin yüzde 30’unu aşamaz.” diye konuşarak, “Sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz.” ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER VE YENİ GELİŞMELER

14-28 Mayıs seçimlerinin üzerinden iki yıl geçecek. Erdoğan, “Tüm sancılı süreçlerden hiçbir vatandaşımızın kılına zarar gelmeden, ülkemizi selamete çıkarmayı başardık.” dedi. Enerjideki yeni gelişmelere de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Yedinci nesil sondaj gemimiz Abdulhamid Han ile 75 milyar metreküplük yeni bir doğalgaz keşfi yaptık.” ifadesini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL’E YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında “Ne yazık ki bulunduğu makamın hakkını veremiyor. Çok konuşup, genellikle boş konuşarak partisini komik durumlara düşürüyor.” dedi. “Ülkesini ona buna şikayet etmesini Türkiye’nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum.” diyerek eleştirilerini sürdürdü. Ayrıca, “Biz CHP’nin bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne dönüşmesinden memnun değiliz.” ifadelerini de ekledi.