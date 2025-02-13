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Ereğli Demir Çelik Hedef Fiyatlar Güncellendi

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2024 YILI FİNANSAL SONUÇLARI YATIRIMCI DİKKATİNİ ÇEKİYOR

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL), dün kamuoyuna 2024 yılı finansal sonuçlarını duyurdu ve bu durum yatırımcıların dikkatini çekti. Yeni bilanço verilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, önde gelen sekiz aracı kurum EREGL hissesine yönelik yorumlarını ve hedef fiyatlarını güncelledi. Şirketin son kapanış fiyatı olan 23,48 TL, hesaplamalar için baz alındı ve getiri potansiyelleri yatırımcılarla paylaşıldı.

ARAÇI KURUMLARDAN GÜNCEL HEDEF FİYATLAR

Açıklanan hedef fiyatlar, yatırımcılar için önemli bir bilgi kaynağı oluşturdu. EREGL hissesinde aracı kurumların belirlediği hedef fiyatlar, yatırımcıların karar süreçlerini etkileyebiliyor. Böylece, borsa piyasasında EREGL hissesiyle ilgili beklentiler ve olası yatırım stratejileri oluşuyor.

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