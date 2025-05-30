Ereğli’nin Orman Dede’si Hayatını Kaybetti

EMEKLİ ÖĞRETMENİN DOĞA SEVGİSİ

Konya’nın Ereğli ilçesindeki Beyören Mahallesi’nde, çoraklaşmaya karşı yüreğiyle mücadele eden emekli matematik öğretmeni Rahim Demirbaş, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yaşadığı sürede ardında yemyeşil bir miras bıraktı.

FİDALARA GÖSTERDİĞİ ÖZEN

1998 yılında, doğasının giderek çöle dönüşmesine kayıtsız kalamayan Demirbaş, kendi imkânlarıyla 80 dekarlık alanda ağaçlandırma faaliyetlerine girişti. Fidanlarını kendi eliyle diken ve sulayan, her bir fidanla birebir ilgilenen Demirbaş, zamanla farklı bölgelerde de doğayı canlandıracak projelere imza attı. Doğa tutkusuyla tanınan Demirbaş, oynadığı bazı kamu spotlarında azmiyle topluma örnek olmayı başardı.

Demirbaş’ın en büyük ilham kaynağı, 31 yıl önceki trafik kazasında kaybettiği oğlu Yahya oldu. Oğlunun anısını yaşatmak için, çorak durumda olan 500 dekarlık bir arazi satın alarak, buraya binlerce fidan dikti. Yaklaşık 10 kilometre mesafeden su getirerek oluşturduğu bu alan “Yahya Demirbaş Ormanı” adını aldı. Bu orman, hem doğaya hem de evlat acısıyla şekillenen bir sevdanın simgesi oldu.

CENAZESİNE YOĞUN İLGİ

Son dönemde sağlık sorunları yaşayan Rahim Demirbaş, dün yaşamını yitirdi. Cenaze namazı, Ereğli Ulu Camii’nde cuma namazının ardından kılındı. Törene ailesi, öğrencileri, meslektaşları, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Omuzlarda taşınan tabutu ile Beyören Mahallesi’ne uğurlanan Demirbaş, doğaya adadığı bir ömürle doğayla iç içe son yolculuğuna çıkarıldı.