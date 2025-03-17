Erkan Kork ve 29 Şüpheli Adliyede

İSTANBUL’DA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul’da, yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı geniş bir operasyon yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonunda yapılan bu operasyonda, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık Anonim Şirketi’nin yer aldığı toplam 23 şirkete el konuldu. Örgüt lideri olduğu ileri sürülen Erkan Kork’un da aralarında bulunduğu 49 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 29’u adliyeye sevk edilirken, 14’ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

OPERASYONUN KAPSAMI VE SUÇLAMALAR

Bu operasyon, 59 şüpheliyi kapsayan bir soruşturma çerçevesinde eş zamanlı yapıldı. Başlangıçta 43 kişi gözaltına alındı, toplamda ise 49 şüpheli yakalandı. Şüpheliler üzerinde “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” gibi suçlamalar bulunuyor. Erkan Kork’un, 2014’ten bu yana yasa dışı bahis faaliyetlerine katıldığı ve bu gelirlerle Payfix ödeme kuruluşunu kurduğu ifade ediliyor.

EL KONULAN VARLIKLAR VE FİNANSAL BOYUT

Operasyon sırasında, şüphelilere ait 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, çeşitli banka hesapları ve kripto cüzdanlarına el konuldu. Ayrıca, 23 şirkete ve bu şirketlerin sahip olduğu 114 araca kadar toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre, Payfix’in veri tabanında tespit edilen 80 bin 11 para transferi kümesinden 211 bin 109 hesabın, 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.

ADLİ SÜREÇ BAŞLADI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Bu grupta Erkan Kork’un da yer aldığı belirtildi. Diğer yandan, 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldığı duyuruldu. Soruşturma, yasa dışı bahis faaliyetlerinin finansal sistem Üzerindeki etkilerini ve suç gelirlerinin aklanma yöntemlerini detaylı bir şekilde incelemeye devam ediyor.