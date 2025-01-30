Erkek Emeklilik Eşi Engel Olamadı

ÜÇ KEZ OSCAR KAZANAN LEWIS’İN BAŞARILARI

Daniel Day Lewis, tarihte hiçbir oyuncunun ulaşamadığı bir başarıya imza atarak üç kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar’ını kazanıyor. Bu başarı, onun küçük ama anlamı büyük heykelciği en çok kazanan isim olmasının en büyük kanıtı. Day Lewis, yaşıtlarının sürekli film çektiği bir dönemde, emekliliği tercih edip köşesine çekilme kararı alıyor.

KARİYERİ VE EMEKLİLİK KARARI

Emekliliğine karar vermeden önce kariyerinde az sayıda önemli filme önemli katkılarda bulunmuş efsane oyuncu, son filmi Phantom Thread ile 2017 yılında hayranlarıyla vedalaşıyor. Bu karar, birçok hayranını üzse de, Day Lewis’in kariyerindeki büyük başarıların bir sonucu olarak değerlendiriliyor.