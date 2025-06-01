Erken Emeklilik İçin Yeni Tarihler Belirildi

SGK PAYLAŞIMLARIYLA ERKEN EMEKLİLİK İLGİSİ ARTMAKTADIR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye’deki birçok sigortalı çalışanın dikkatini zaman zaman yaptığı duyurularla çekiyor. Özellikle erken emeklilikle ilgili son dakika haberleri, sigortalı çalışan pek çok vatandaşın gündemini meşgul ediyor. SGK, geçmiş dönemlerde de bu konuda bazı bilgiler paylaşmıştı. Bu paylaşımlar neticesinde, belirli koşullar sağlandığında erken emeklilik hakkının kazanılabileceği anlaşıldı.

SGK’NIN DİKKAT ÇEKEN HUSUSLARI

SSK başlangıcı 1994-2014 arasında olan ve farklı tarihlerde SSK girişi yapılmış kişiler için de önemli bilgiler mevcut. Bu durum, SSK başlangıcı 1994-2014 arasında ya da farklı tarihlerde girişi olanlar için büyük bir fırsat sunuyor. Peki, SGK tarafından paylaşılan ve SSK başlangıç tarihi 1994-2014 arası ve diğer tarihlerde olanları ilgilendiren konular neler? Aşağıda, 2160 gün ve 3600 gün ile erken emeklilikle ilgili bazı durumlar sıralanıyor.