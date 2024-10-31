Erken Gelen Kar, Patates Hasadını Zorlaştırdı

ERKEN GELEN KAR YAĞIŞI KÖYLÜLERİ ZORLUYOR

Artvin’de bu yıl kar yağışı beklenenden erken başladı. Bu durum sonrası, Şavşat ilçesine bağlı Şenköy sakinleri, toprak altındaki patatesleri çıkarmak için öncelikle karları temizliyor. Şavşat ilçesine ait 2 bin rakımlı Şenköy köyünde kış hazırlıkları devam ederken, mevsim normallerinin dışındaki kar yağışı köylüleri zorlu bir süreçle karşı karşıya bırakıyor. Patates hasadı yapan köylüler, tarlalarını kaplayan kar nedeniyle büyük bir mücadele vererek ürünlerini topraktan çıkarmaya çalışıyor.

BU BEKLENMEDİK DURUM PLANI ALTÜST ETTİ

Şavşat ilçesine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Şenköy köyü, bu beklenmedik kar yağışı nedeniyle köylülerin planlarını alt üst etti. Patates hasadı yapmaya hazırlanan köylüler, kar altındaki tarlalarına ulaşarak karları temizliyor ve yoğun bir emekle patateslerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyor. Kışlık erzaklarını toplamak isteyen köylüler, bu zor şartlara rağmen mücadelelerine devam ediyor.

KÖYLÜLER DURUMA ALIŞIK

Köyde yaşayan vatandaşlar, erken gelen karın işleri zorlaştırdığını ancak bu duruma alışmanın kendileri için önemli olduğunu belirtiyor. Köylülerden biri, “Bu sene kar erken geldi, biz de patateslerimizi kar altından çıkarmak zorunda kaldık. Zor bir iş ama geçimimiz için çalışmak zorundayız” diyerek süreçlerini aktarıyor. Kışın zorlu koşullarıyla mücadele etmeye alışkın olan Şenköylüler, erken kar yağışının işlerini güçleştirmesine rağmen, kışlık erzaklarını hazırlamak için tüm çabayı gösteriyor.