Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya Parlamentosu’nun Tibet Destek Grubu, 20-28 Kasım tarihleri arasında Hindistan’a bir ziyarette bulundu. Destek Grubu Başkanı Juku-Kalle Raid’in yanı sıra milletvekilleri Tiit Maran, Anti Poolamets, Marek Reinaas ve Margit Sutrop’un katılımıyla gerçekleşen bu ziyaret, Dalay Lama’nın 90. doğum günü etkinliğine ve Estonya’nın Yeni Delhi Büyükelçiliği’ne yapılan ziyaretleri içeriyordu.

GÖRÜŞME UYARISI

Ziyaret sırasında bazı tartışmalar yaşandı. Juku-Kalle Raid, Marek Reinaas ve İçişleri Bakanı’nın danışmanı Kadri Napritson-Acuna’nın alkol tüketiminin sorun oluşturduğuna dair bilgiler yer aldı. Ziyaret öncesinde ev sahibi tarafın, Estonyalı heyeti Dalay Lama ile yapılacak görüşme öncesinde bu konuda uyardığı kaydedildi. Alkol ve sigara kullanımını önlemek amacıyla, “Dalai Lama çok yaşlı ve alkol ile sigara kokusuna tahammül edemiyor. En azından o gün içki içmemenizi ve sigara kullanmamanızı rica ediyoruz” şeklinde bir talepte bulunulduğu belirtildi.

Kriz Toplantısı Düzeneği

Alkollü içeceklerle ilgili yaşanan sorunlar üzerine, derhal bir “kriz toplantısı” gerçekleştirildi. Bu toplantıda belirtilen isimlerin de bulunduğu ifade edildi. Tartışmanın sonunda Juku-Kalle Raid’in “Biz burada pioner kampında değiliz” ifadesiyle sona erdiği aktarıldı. Ayrıca Raid’in alkolle ilgili daha önce benzer tartışmalı durumlar yaşadığına dikkat çekildi; iki yıl önce Estonya Parlamentosu’nda yaşanan bir olayda polis çağrıldığı ve Raid’in grup arkadaşlarıyla birlikte sorun çıkardığı iddia edildi.

Bakanlık Açıklaması

İçişleri Bakanı danışmanı Kadri Napritson-Acuna, yaşananların haber olarak yayımlanmadan önce sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, konuya ilişkin iddiaları “kötü niyetli ve çarpıtılmış” olarak nitelendirdi. Napritson-Acuna, Juku-Kalle Raid’in Tibetliler arasında “bir kahraman” olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Hindistan’daki ziyarete resmi bir görevle değil, onaylı ve kayıtlı bir kişisel izinle katıldığını, seyahat masraflarının Estonya vergi mükellefleri tarafından karşılanmadığını ve devleti temsil etmediğini vurguladı.