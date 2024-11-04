Erol Evgin: Çiğdem Talu’yu Anarak Kutladı

REZERVASYONLAR DOLDU VE MÜZİK ŞÖLENİ BAŞLADI

Sanatçı, rezervasyonların günler öncesinden tamamlandığı gecede izleyenlere gerçek bir müzik şöleni sunuyor. Özellikle etkinliğin ilerleyen saatlerinde, “Rüya” adlı şarkısını seslendiren Evgin, dostu Çiğdem Talu’yu anmayı ihmal etmiyor.

DOĞUM GÜNÜ ANISINA DUYGUSAL SÖZLER

Evgin, 1983 yılında hayata veda eden dostu için şu duygusal sözleri sarf ediyor: “Çiğdemciğim, iyi ki doğdun. O muhteşem şarkıların sözlerini müziğimize ve bizlere armağan ettin. Her konserimde seni” diyerek, dostunun anısını yaşatıyor. Izleyiciler bu anları duygusal bir atmosferde paylaşıyor.