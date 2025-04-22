Ersoy’dan 23 Nisan Mesajı Yayımlandı

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJI

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ersoy, mesajında “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışı, Türk milletinin, kendisine çoktan bitmiş bir mücadelenin kaybedeni gözüyle bakanların kibri karşında istiklal ve istikbalini kendi eline alma kararlılığını ilan edişidir.” ifadelerini kullandı. TBMM’nin önemini vurgulayan Bakan Ersoy, bu kurumun bir kurumun değil, milli bir ruhun, duruş, düşünüş ve eylemin adı olduğunu belirtti.

TBMM’NİN TARİHSEL DEĞERİ

Bakan Ersoy, mesajına devamla, “Ardında dağlar gibi yükselen görkemli tarihten, yaşanmışlıklardan ve verilen mücadelelerden bağımsız, TBMM’nin varlığını anlamak, değerini tahayyül, önemini idrak etmek mümkün değildir.” diyerek TBMM’nin tarihsel değerini dile getirdi. Bu gerçeklerden hareketle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın kutlanmasına dikkat çekti. Ayrıca, çocuklara bu bayramın neden kutlandığını, kendilerine nasıl armağan edildiğini ve nasıl sahip çıkmaları gerektiğini öğretmenin sorumluluğunu daima şevkle ve gururla üstleneceklerini ifade etti.

GÖREV VE ANMA

Ersoy, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazileri rahmetle anarak, “Ruhları şad olsun.” ifadesiyle sonlandırdı. Bu bayramın sadece geçmişle değil, aynı zamanda gelecekle de bağlantılı olduğunu vurguladı.