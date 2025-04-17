Spor

Ersun Yanal’a Acı Haberi Geldi

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AİLEDEKİ ACILAR

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, ailesinden gelen üzücü haberlerle derin bir yas yaşıyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın babası Ural Yanal (86), Denizli’de bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ HAZIRLIKLARI

Ural Yanal’ın cenazesinin, yarın Pamukkale ilçesinde bulunan Asri Mezarlık Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildiriliyor.

KAYBEDİLEN DİĞER BİRİ

Ersun Yanal ayrıca, 9 Nisan’da annesi Bahriye Yanal’ı da kaybetmişti. 84 yaşında hayata gözlerini yuman Bahriye Yanal, öğle namazına müteakip Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.

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