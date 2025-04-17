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Ersun Yanal’a İkinci Acı Haber Geldi

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ERSUN YANAL AİLESİNDE ACILAR SERİSİ

A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, ailesinden gelen acı haberlerle sarsıldı. Yanal’ın babası Ural Yanal (86), Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BABA YANAL’IN CENAZESİ

Bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Ural Yanal, yaşam mücadelesini kaybetti. Yanal’ın cenazesinin yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedileceği öğrenildi.

ANNELERİ DE KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ersun Yanal’ın annesi Bahriye Yanal da 9 Nisan’da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. 84 yaşındaki Bahriye Yanal, öğle namazının ardından Asri Mezarlık Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmişti.

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