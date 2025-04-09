Ersun Yanal’ın Annesi Vefat Etti

ERSUN YANAL’IN ANNESİ VEFAT ETTİ

A Milli Takım ve Fenerbahçe gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal’ın vefatıyla derin üzüntü yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi altında bulunan 84 yaşındaki Bahriye Yanal, memleketi Denizli’de hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ YARIN GERÇEKLEŞECEK

Bahriye Yanal’ın cenazesinin, yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi’nde öğle namazına müteakip düzenlenecek cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği bildiriliyor.