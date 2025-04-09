Spor

Ersun Yanal’ın Annsi Vefat Etti

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ERSUN YANAL’IN ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

A Milli Takım ve Fenerbahçe gibi birçok kulüpte teknik direktörlük yapan Ersun Yanal, annesi Bahriye Yanal’ın vefatıyla büyük bir üzüntü yaşıyor. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören 84 yaşındaki Bahriye Yanal, memleketi Denizli’de hayata veda etti.

CENAZE TÖRENİ DETAYLARI

Bahriye Yanal’ın cenazesinin, yarın Denizli Asri Mezarlık Camisi’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aynı mezarlığa defnedileceği belirtildi.

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