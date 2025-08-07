Spor

Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu Ziyaret Etti

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI VE TRABZONSPOR BAŞKANI GÖRÜŞME YAPTI

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşme, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşti ve gündemde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

MİLLİ FORMANIN SUNUMU GERÇEKLEŞTİ

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz’da yapılan genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan’ı tekrar tebrik etti ve ona A Milli Takım formasını takdim etti. Bu jest, Doğan’a olan destek ve başarı dileklerinin bir göstergesi oldu.

