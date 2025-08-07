Ertuğrul Doğan, İbrahim Hacıosmanoğlu’nu Ziyaret Etti

KULÜPLER BİRLİĞİ VAKFI VE TRABZONSPOR BAŞKANI ZİYARETTE BULUNDU

Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu bir görüşme için makamında ziyaret etti. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşen bu buluşmada, gündemdeki önemli konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

MİLLİ FORMANIN TAKDİMİ

Ziyaret sırasında TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı’nın başkanlığına seçilen Ertuğrul Doğan’ı bir kez daha tebrik etti. Hacıosmanoğlu, Doğan’a A Milli Takım forması hediye ederek ona başarılar diledi.