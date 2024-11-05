Erzincan’da Kış Mevsimi İçin Üretim Artıyor

Kış Hasadı Başladı

Erzincan’da kış hasadı süreci başladı ve taze ürünler pazarlarda kendine yer buldu. Doğu Anadolu’nun sebze ve meyve ambarı olan Erzincan’da, devlet desteği ile üretim artışı yaşanıyor. Mükemmel coğrafi şartları sayesinde Erzincan, çok sayıda sebze ve meyvenin yetişmesi için elverişli bir ortam sunuyor. Kadim topraklarının bereketi, doğal su kaynaklarının temizliği ve Erzincan çiftçisinin emeği birleşince, birbirinden lezzetli sebze ve meyveler kolayca yetiştiriliyor.

Seracılığa Yatırımlar Artıyor

Son yıllarda seracılığa yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başlamış durumda. Yaz sebzelerinin yanı sıra marul, maydanoz, roka, karnabahar ve diğer kış sebzeleri artık Erzincan çiftçileri tarafından yetiştiriliyor. Erzincan Bahçeliköy’de tarımla uğraşan Cihan Evcan, sera ve açık alanda kışlık sebze hasadına yöneldi. 12 dekarlık tarlasında karnabahar üreterek hasada başladığını ifade eden Evcan, 4 dekarlık serasında ise marul, roka ve maydanoz gibi kış sebzelerini başarıyla yetiştiriyor.

Üretici ve İl Müdürü Arasında İşbirliği

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bahçeliköy’deki çiftçilerden Cihan Evcan’ı ziyaret etti ve hasat mutluluğuna ortak oldu. Cihan Evcan’ın tarımsal üretime katkılarından dolayı teşekkür eden Şahin, şu sözleri dile getirdi: “Erzincan yaz sezonunu geride bıraktı ve kış dönemine girdi. Ancak tarımsal üretim kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Erzincan seralarında kışlık sebzeler yetiştiriliyor ve çiftçilerimiz bu alanda son derece başarılı. Erzincan olarak tarımsal zenginliklerimizin farkındayız ve bunları en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. Valimizin talimatları doğrultusunda Erzincan’daki sera varlığımızı artırmaya yönelik sürekli projeler geliştiriyoruz. Gerek Bakanlığımız gerekse Valiliğimiz bu noktada Erzincan çiftçisine cömert destekler sağlıyor.”

Gelecek Hedefleri

Üretici Cihan Evcan, İl Müdürü Murat Şahin’in ziyaretinden dolayı teşekkür ederken, “Bu sezon 4 dekar seramızda maydanoz, marul ve roka yetiştiriyoruz. Ayrıca açık alanda bulunan 2 tarlamızda da karnabahar üretiyoruz. Sezon gayet iyi geçiyor. Ürettiğimiz sebzenin kalitesi ortada. Elbette önümüzdeki yıllarda daha fazla üretim yapmayı hedefliyoruz. Bu süreçte bizleri asla yalnız bırakmayan devlet yetkililerine de şükranlarımızı sunuyoruz. Erzincan olarak üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.