Erzurum’da Asfalt Üretim Tesisinde Patlama

PATLAMA VE SONUÇLARI

Pasinler ilçesinde bulunan asfalt üretim tesisindeki bir siloda gaz sıkışmasına bağlı olarak ciddi bir patlama gerçekleşti. Bu olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ise ağır yaralandı. Edinilen bilgilere göre, patlama, ana kara yoluna yaklaşık 200 metre mesafedeki tesisin silosunda meydana geldi. Patlamanın hemen ardından yangın çıktı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine olay yerine acil durum ekipleri, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri hızlı bir şekilde yönlendirildi. Patlama sonucunda ağır yaralanan kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangına müdahalede bulundu ve yangın söndürüldü. Ekiplerin olay bölgesindeki incelemeleri devam ediyor.