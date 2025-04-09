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Erzurum’da Fırtına; Tabelalar Uçtu

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YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİSİ ARTTI

Kentte etkili olan yağışlar, beraberinde gelen fırtına ile saat 16.30 sıralarında şiddetini daha da artırdı. Merkez ilçe olan Palandöken ile Yakutiye ve Aziziye ilçelerinde bazı binaların çatıları ve tabelalar uçtu, araçlarda hasar meydana geldi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALEDE BULUNDU

İtfaiye ekipleri, araçların üzerine devrilen ağaçları motorlu testerelerle keserek temizleme işlemi gerçekleştirdi. Ayrıca, çatılara zarar veren unsurlar için gerekli tedbirleri aldı. TOKİ Konutları bölgesinde ise üzerine çatı düşen bir otomobil, rüzgarın etkisiyle ters döndü.

PALANDÖKEN’DE AĞAÇ DEVRİLDİ

Polis telsizinden yapılan bir anonsla Palandöken ilçesinde bir kişinin üzerine ağaç devrildiği ve ambulansa hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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