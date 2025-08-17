“Erzurum’da Şerit İhlali Kazası!”

KAZA YERİ VE OLAYIN DETAYLARI

Kaza, Erzurum-Tortum kara yolunun Dumlu mevkisinde meydana geliyor. Tortum istikametinde seyir halinde olan Cengiz Atalay (39) yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, henüz netleşmeyen bir şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Muhammed Yiğit Keskin’in kullandığı 34 ES 7768 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Can pazarının yaşandığı bu trajik kaza sonucunda her iki araç da demir yığını haline geldi.

MAHKEME VE KURUMSAL MÜDAHALELER

Olayın hemen ardından diğer sürücüler tarafından yapılan ihbar neticesinde olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendiriliyor. İtfaiye ekipleri, kazanın yaşandığı araçlarda sıkışan kişileri kurtarmak amacıyla müdahale ediyor ve kurtardıkları şahısları sağlık görevlilerine teslim ediyor. Sağlık personelinin yaptığı kontroller sonucunda, otomobilin sürücüsü Cengiz Atalay ve araçtaki yolcular Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman Akbulut ile Abdulkadir Akbulut’un yaşamlarını yitirdiği belirleniyor.

YARALILAR VE HASTANE GİDERİ

Yaralanan diğer aracın sürücüsü Muhammed Yiğit Keskin ile birlikte yolcuları Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılıyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma süreci başlatılmış durumda.