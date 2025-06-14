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Erzurum’da Tren, Otomobile Çarptı

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KAZA DETAYLARI VE SÜRÜCÜNÜN DURUMU

Erzurum’un Horasan ilçesinde, Mümtaz Turhan ile Recep Tayyip Erdoğan mahalleleri arasında bulunan hemzemin geçitte, Alay Dal’ın kullandığı otomobile yük treni çarptı. Erzurum’dan Kars yönüne giden trenin etkisiyle savrulan araçta hasar meydana geldi fakat sürücü Dal, herhangi bir yaralanma olmadan kazadan kurtuldu.

KAZANIN ARDINDAN ALINAN ÖNLEMLER

Kaza sonrası yük treninin makinisti, çarpmanın etkisini hissederek durdu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kazanın meydana geldiği yol, geçici olarak trafiğe kapatıldı ve ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca, kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatıldı.

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